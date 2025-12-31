Doechii y SZA purgan energías en la chill ‘girl get up’

Doechii ha decidido cerrar 2025, el año más importante de su carrera hasta el momento, lanzando un nuevo single. ‘girl get up’ es, además, una colaboración con SZA, artista conocida por publicar música en temporada navideña o durante los meses de invierno: ‘LANA‘, la reedición de ‘SOS‘ (2022), salió en febrero de este año; la edición original de ‘SOS’ se publicó en diciembre de 2022; ‘luther‘ se estrenó en noviembre de 2024 (recordemos que ella y Kendrick Lamar forman parte del mismo sello, Top Dawg Entertainment); y, por ejemplo, ‘Good Days’ se lanzó en Navidad hace unas cuantas temporadas.

‘girl get up’ es una adaptación chill-de-cojones de ‘What Happened To That Boy?’ de Baby y Clipse, un éxito de hip-hop de 2002. Se trata de una producción original de The Neptunes, por lo que Pharrell Williams y Chad Hugo figuran en los créditos. Su influencia se nota en la prominencia de las percusiones, aunque el tempo es relajado, casi propio del afrobeat. Esta vez, es Jay Versace (SZA, Tyler the Creator) quien se encarga de la producción.

- Publicidad -

Sobre esta base, Doechii y SZA -que ya colaboraron en el single ‘Persuasive’, de 2022- purgan las malas energías que les quedan para empezar 2026 con buen pie. La estructura de ‘girl get up’ sigue la de una fusión de hip-hop y R&B convencional: Doechii rapea los versos mientras Solana canta el estribillo.

Las energías de cada una contrastan de manera muy efectiva. Por un lado, Doechii escupe versos dirigidos a sus haters, especialmente a quienes la acusan de ser una «industry plant» sin talento. En sus rimas, deja claro que percibe misoginia, racismo e ignorancia, y adelanta que abordará estos temas en su próximo álbum: «No concebís que me lo haya currado tanto», rapea. Mientras tanto, SZA sigue la línea de su infravalorado single ‘Saturn’, flotando y meditando -probablemente con un porrito en la mano, aunque eso no lo detalla-, pidiendo que la dejen en paz: «Yo estoy en lo mío, levitando, sin molestar».

