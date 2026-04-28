Rihanna enamora a la India, Beyoncé celebra ‘Lemonade’…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes en las últimas semanas.

Rihanna en India

La simpatía de Rihanna ha conquistado la India, donde la cantante de ‘Anti‘ ha viajado para el lanzamiento de su marca de cosméticos. La visita ha dejado varios looks muy comentados, pero el momento más viral ha llegado cuando un fotógrafo del grupo de paparazzi le pide hacerse una foto con ella y Rihanna accede encantada.

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Beyoncé celebra los 10 años de ‘Lemonade’

Estos días se han cumplido 10 años de ‘Lemonade‘, la obra maestra de Beyoncé, y la artista no ha dejado de celebrarlo. Así de feliz ha posado en una playa, cogiendo un puñado de limones en una mano y con la otra sosteniendo su whisky propio. La foto de la mesa sugiere que Beyoncé ha organizado un evento especial en conmemoración de tan señalada fecha.

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Lana Del Rey y esposo

Pocos días después de estrenar por sorpresa su nuevo single, ‘First Light’, el tema principal de la banda sonora del videojuego de James Bond, Lana Del Rey se ha mostrado así de relajada en Instagram: escuchando algo en sus auriculares y pasando el rato en carretera junto a su marido, Jeremy Dufrene, disfrutando de música country. Lana, ¿y tu disco pa’ cuándo?

Lady Gaga en El diablo viste de prada 2

Unos días antes de estrenar su espectacular videoclip con Doechii para ‘Runway‘, Lady Gaga apareció por sorpresa en la premiere de ‘El diablo viste de Prada 2’, celebrada en Nueva York, luciendo así de elegante… y rubia. La era ‘Mayhem‘ aún no ha acabado, pero casi.

@pagesix GAGGED. Speechless after seeing Lady Gaga on "The Devil Wears Prada 2" premiere carpet in NYC 🖤 ♬ original sound – musicthateats

JADE es Madonna

JADE ha recreado uno de los looks más icónicos de Madonna, el del videoclip de ‘Like a Praye’, para un reportaje especial de People Magazine. La sesión ha tenido lugar en una iglesia al este de Londres. JADE ya había homenajeado el videoclip de ‘Don’t Tell Me’ en uno de sus propios vídeos. Una pena que las colaboraciones de ‘Confessions II’ parezcan ya estar cerradas, porque la de JADE es blanco y en botella.

Oliver Sim y ANOHNI

ANOHNI sigue presentando su concierto ‘Wilderness’ y el pasado 23 de abril ofreció un show en el Barbican Centre de Londres. Allí coincidió con Oliver Sim, de The xx, y ambos posaron juntos así de contentos. “Descubrí la música de Anohni en mi adolescencia y desde entonces ha sido una de esas artistas que se sienten como una luz guía”, ha escrito Oliver en redes. “Me ha inspirado, me ha enseñado y me ha dado consuelo. Siempre estaré agradecido por ti, Anohni”.

Jack Nicholson y Joni Mitchell

Es muy raro ver a Jack Nicholson en público estos días, pero en una fecha tan especial como su 89 cumpleaños, su hija Lorraine ha publicado una imagen del actor celebrándolo. Y en ella aparece acompañado de otra figura muy destacada, Joni Mitchell, a la que también se puede ver aplaudiendo al fondo. Ambos son amigos desde los años 70 y su amistad perdura.

Xtina y el bob

«Christina Aguilera irreconocible» es el titular que ha dejado el cambio de look que Christina Aguilera ha presentado recientemente en un evento. La verdad es que la reconocemos bastante: simplemente ha cambiado su famosa melena por un corte a la altura de los hombros similar al que llevaba en 1999 o incluso en el videoclip de ‘Hurt’. En el evento de Breakthrough, Aguilera ha coincidido con personalidades como su vieja amiga, Paris Hilton.

Courtney Love en plan bucólica

Courtney Love, en su época rebelde, solía decir que se veía en el futuro viviendo en Londres, lejos del foco mediático y del caos de Hollywood. Parece que ha conseguido ese propósito, y así de señora de la pradera se ha mostrado en Instagram, paseando a sus perros y citando un pasaje de Sylvia Plath.

Madonna y Geena Davis

Acabando de nuevo con Madonna, uno de los breves encuentros destacados de los últimos días lo han protagonizado la Reina del Pop y la actriz Geena Davis. Ambas coincidieron en el rodaje de ‘Un equipo muy especial’ (1992) y se han vuelto a encontrar 34 años después.