Aluvión de críticas a Christina Aguilera por su rácano show

Christina Aguilera ha ofrecido esta noche un concierto en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México que no ha dejado contentos a muchos fans. Uno de los motivos es el momento en que supuestamente confunde la ciudad con Nuevo México, en Estados Unidos.

El show ha sido criticado sobre todo por su duración. Los asistentes aseguran que Aguilera ha actuado menos de una hora, unos 55 minutos, aunque otros elevan el tiempo a 70. Un usuario en redes ha lamentado que pasó “más rato esperando en el tráfico que viendo a Christina Aguilera cantar”.

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El setlist se ha compuesto de 16 canciones, pero los asistentes sostienen que Aguilera no ha cantado completa casi ninguna de ellas, algo de lo que fuimos testigos en la actuación de Aguilera en Mallorca Live 2022; y critican que la artista habría recurrido en exceso a pregrabados y coros, reduciendo su uso de voz en directo a «33 minutos», y que habría pasado fuera del escenario cambiándose largos minutos, solo para reaparecer con «complementos diferentes».

Además, las críticas señalan que Aguilera habría actuado sobre el escenario de forma algo desganada. También apuntan que el montaje escenográfico era “esquelético” y que no justificaba el precio de la entrada, y que el setlist era «el mismo que hace ocho años».

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Aguilera ha vuelto estos días a la carretera y, previamente, se había presentado en un festival de Texas que no generó ninguna polémica. Allí dejó caer que lanzaría nueva música “pronto”, aunque ya se sabe que suele tomarse su tiempo.

En las últimas horas, Aguilera ha despertado algo de expectación al actualizar sus redes sociales con nuevas imágenes, incluidas sus fotos de perfil en Spotify. Esta acción ha hecho pensar que se avecinaba nueva música, aunque parece que simplemente adelantaban la celebración de estos nuevos shows.