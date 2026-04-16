Lana del Rey se empapa de James Bond para un «video game»

Mientras continuamos esperando ‘Stove’, el disco de Lana del Rey que contendrá las canciones ‘Henry, come on’, ‘Bluebird’ y la divertida ‘White Feather Hawk Tail Deer Hunter’, la artista nos presenta una sorpresita aparte.

Se trata de una grabación llamada ‘First Light’ que nos devuelve a los tiempos de ‘Born to Die’. Y tiene su razón de ser: se trata de una composición compartida con David Arnold, empapada de sonido James Bond, por la sencilla razón de que se incluirá en un videojuego de 007 llamado precisamente como la canción, ‘First Light’.

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‘First Light’, además de la pertinente orquesta de cuerda y vientos, incluye una potente sección eléctrica.

Hay que recordar que Lana ya había hecho al menos un intento de canción James Bond. Fue la grabación ’24’, contenida en ‘Honeymoon’. En verdad había sido compuesta para ‘Spectre’, pero perdiendo la batalla contra ‘Writing’s on the Wall’ de Sam Smith.

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Cuánto han tenido que pagar a Lana del Rey para que acepte involucrarse en un proyecto segundón de la película después de aquello no está escrito. Sin embargo, tan cierto es que la canción no se quita su sabor a cara B como que ofrece una faz de Lana expansiva, contundente, que casi ya no se recordaba (y se agradece).