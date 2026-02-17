Lana del Rey estrena finalmente un nuevo tema extraído de su próximo disco, que ha cambiado varias veces de nombre y forma, y aún no tiene fecha de edición ni tracklist confirmado. Solo rumoreado.

Como vaticinaba su teaser dejado en redes este lunes, ‘White Feather Hawk Tail Deer Hunter’ es una canción oscura e inquietante, con toques de banda sonora e inspiración en décadas remotas del siglo XX. Durante un par de segundos, contiene un arreglo muy español, tipo Manuel de Falla, zarzuela o pasodoble.

- Publicidad -

El carácter fantasmagórico de los primeros segundos se corresponde con una letra también fantasmal, no exenta de humor en sus menciones a la cocaína y a la cocina. El título de la canción ya era uno de sus juegos de palabras imposibles, con referencias a un halcón blanco y a un cazador.

100% Lana del Rey, «White Feather Hawk» contiene una estrofa que confiesa: «todo el mundo sabe que he tenido problemas, pero han pasado tres veranos, y sé que es extraño verme cocinar para mi marido».

- Publicidad -

Entre expresiones como «positively voodoo» y rimas como «Whoopsie-daisy, do you think it’s okay? / Whoopsie-daisy, deposition cocaine», estamos ante una de las grabaciones más divertidas y distintivas de una Lana del Rey que iba agradeciendo algún tipo de renovación. Parece que este ya no va a ser aquel disco de country en absoluto.

Opina en nuestro foro de Lana del Rey.

