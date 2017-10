Vetusta Morla, Dua Lipa, Post Malone y Vanesa Martín, en la lista de singles española

La nueva lista de singles del país no trae novedades en el número 1, pero sí en la parte baja de la tabla, por donde vemos aparecer nuevas canciones de Vetusta Morla, Post Malone y Vanesa Martín, así como más y más temas de Ozuna, Cali y el Dandee o Wisin.

1(1) Nacho / Báilame

8(14) C. Tangana / Mala Mujer

Sin novedades esta vez en el número 1, pues Nacho continúa en la cima con ‘Báilame’, la única novedad en el top 10 es la reentrada de ‘Mala mujer’ de C. Tangana gracias al remix con Farruko y French Montana. Esta no ha pasado del top 56 en Spotify pero al sumarse a la original devuelve a C. Tangana al puesto 8. En su mejor momento, ‘Mala mujer’ fue número 5 en España sin remixes.





16(41) Natti Natasha, Ozuna / Criminal

81(E) De la Ghetto, Daddy Yankee, Ozuna / La fórmula

La subida más fuerte de la semana vuelve a dar una noticia a Ozuna, pues el tema reggaetonero ‘Criminal’ de la dominicana Natti Natasha pasa del puesto 41 al 16. Pero es que además tiene un “featuring” en el nuevo tema de De La Ghetto que entra al puesto 81, lo cual eleva a 11 las pistas que Ozuna tiene en el top 100 español.





20(23) Dua Lipa / New Rules

La canción que ha terminado de lanzar a Dua Lipa y ha sido número 1 en Reino Unido llega al fin al top 20 en España, pero en Estados Unidos van aún más lentos. ’New Rules’ sube al puesto 48 esta semana en el país norteamericano. La canción es disco de oro en España.



64(E) Post Malone, 21 Savage / Rockstar

El éxito de Post Malone ya había llegado a nuestro país al agotar en Razzmatazz, pero ahora da un paso más allá al protagonizar la entrada más fuerte en la lista de singles española. La entrada directa al puesto 64 no está mal, aunque hay que reconocer que ‘Rockstar’ ya es número 2 en Estados Unidos y en Reino Unido.



91(E) Yandel, Wisin / Como antes

Nueva entrada reggaetón para Yandel y Wisin, lo cual supone que el primero tiene dos temas en el top 100 y el segundo, cinco.



94(E) Vetusta Morla / Te lo digo a ti

Pese a su género, que no suele tener mucho éxito en la lista de singles, ‘Te lo digo a ti’ de Vetusta Morla logra asomar la cabecita por el top 100. ¿Lograrán el número 1 en álbumes el próximo mes de noviembre?



95(E) Cali y el Dandee / La estrategia

De vuelta al mundo reggaetón, el puesto 95 es para esta balada de Cali y El Dandee, muy influida por Kanye West en su segunda mitad.



96(E) Vanesa Martín / Hábito de ti

También meritoria es la llegada al top 100 de Vanesa Martín con este tema lanzado el 22 de septiembre, como adelanto de un disco en directo.