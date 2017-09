‘Te lo digo a ti’ de Vetusta Morla: virulenta, sorprendente, inquieta, reivindicativa, confusa…

Parte de la redacción evalúa el single de regreso de Vetusta Morla, avance del disco que publican el 10 de noviembre.

“No me parece oportunista, sino una buena noticia, que el grupo de rock más exitoso del panorama nacional en esta década, el que probablemente marque a una generación y acabe por unir a varias, introduzca en su nuevo single tintes krautrock y sintetizadores Moog –o similar–, con guitarras furiosas que dan golpes de efecto prácticamente de manera literal. ¿O es que alguien preferiría que nos hubieran deleitado con su parte “más Izal”, por decirlo de una manera gráfica y directa? Personalmente me quedo, de largo, con esa faceta más o menos virulenta que ya habían ofrecido en temas como ‘Golpe maestro’ y ahora en ’Te lo digo a ti’, en la que además vuelven a demostrar que sus letras pueden ser bastante interesantes, alejadas de lugares comunes. Ojalá más de esto en ‘Mismo sitio, distinto lugar’”. Raúl Guillén.

“Hace unos días Vetusta Morla nos sorprendían anunciando su regreso tras una larga espera. ‘Mismo sitio, distinto lugar’ es el título del nuevo disco, y este ‘Te lo digo a ti’ es su carta de presentación. Con un poco convencional videoclip dirigido por Nacho Vigalondo y protagonizado por él mismo, Nacho Vegas (!) y Lolita (!!) se nos da a conocer un giro en el sonido en cuanto a sus trabajos anteriores, con un combo de kraut y sintetizadores en una letra que parece dirigida a ¿una ex pareja? ¿políticos, como en ‘La Deriva’? Ya intuíamos algún cambio al ver detrás del proyecto a Dave Fridmann y Greg Calvi, y ahora habrá que ver si el “experimento” se queda aquí, o si estamos ante un disco con el que Pucho y compañía se ganen a esos que les acusan de repetirse”. Pablo N. Tocino.

“Vetusta Morla han triunfado -y muy merecidamente- escribiendo canciones melódicas que ya son historia del pop español. Tanto si hablaban de amor como de política, tanto si eran más suaves o más duras, tanto si eran ‘Copenhague’ como ‘Golpe maestro’, eran canciones clásicas y emocionantes. ‘Te lo digo a ti’ es su intento de hacer una canción punk. ¿Pueden triunfar Vetusta Morla haciendo punk? En principio no con esta canción llena de furia, en la que se percibe la mano, sobre todo en la suciedad de las guitarras, de Dave Fridmann, productor de Flaming Lips, Spoon o MGMT; pero que el grupo canaliza a través de una letra que interpreto políticamente, que parece, y repito parece, porque no es que se entienda muy bien, hablarnos de la precariedad y que, sin embargo, no podría ser más extraña en su uso de metáforas: “te lo digo a ti, que haces de esta farsa tu comedia, y te haces fuerte en la viñeta, donde no quiero entrar yo; te lo digo a ti, cómplice de hueco en la nevera, encendida a mesa puesta, bien comido agotador”. ¿En qué “viñeta” no quiere entrar Pucho? ¿En el chiste que es la política española? ¿Entonces por qué existe ‘Te lo digo a ti’? Y sobre todo ¿qué sentido tiene, siendo un grupo pop que mueve a decenas de miles de personas, hacer una letra tan rebuscada para una canción que busca ser entendida en dos minutos y medio? Ojo, Vetusta Morla son poetas, pero para ‘Te lo digo a ti’ igual era mejor hacer de Sex Pistols en lugar de Fasenuova”. Jordi Bardají.

“‘Golpe maestro‘ no será la canción más popular de la carrera de Vetusta Morla, pero desde el punto de vista compositivo sí mostraba a un grupo más ambicioso e inquieto, tanto en lo musical como en lo lírico de lo que dejaba suponer ‘Un día en el mundo’. ‘Te lo digo a ti’ sigue ese camino, logrando un golpe de efecto parecido al logrado por M.I.A. en ‘Born Free’ al samplear a Suicide. Una alegría que algo sonando de esta manera aspire a ser número 1 en álbumes en nuestro país, e incluso tenga opciones de golear a Taylor Swift, que saca disco el mismo día”. Sebas E. Alonso.