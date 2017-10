Sam Smith ha encontrado la “emoción” de la vida y se eleva en el góspel de ‘Pray’

Sam Smith ya no es aquel chico que se perdía llorando a “altas horas de la noche”. Ha encontrado la “emoción” de la vida. Esto sugiere el título de su nuevo disco, ‘The Thrill of it All’, que sale el 3 de noviembre, se ha presentado con el góspel ‘Too Good at Goodbyes’ y del que se han revelado también portada y tracklist, el que veis bajo estas líneas.

Smith presenta ‘The Thrill of it All’ hoy viernes con un nuevo góspel, sencillamente titulado ‘Pray’, en el que canta sobre quedarse corto de palabras ante las injusticias del mundo, por lo que solo puede “rezar”. Smith lamenta: “soy joven y tonto, y he tomado malas decisiones, apago las noticias y doy mi espalda a la religión, no tengo carrera y soy un poco ingenuo, he llegado hasta aquí yo solo”. ¿Se referirá Smith a su metedura de pata en los Oscar del año pasado?

El cantante, sin embargo, halla un punto de inflexión en su vida y canta: “últimamente, esta mierda no me ha hecho crecer, levanto mi cabeza y el mundo está ardiendo, hay horror en mi corazón y miedo en mis huesos, y no sé qué decir… así que rezo”. Y Smith reza y reza acompañado de sus coristas en esta canción que, para “dar la espalda” a la religión (“no me encontrarás en la iglesia leyendo la Biblia”, apunta Smith en una estrofa) tiene todos los requisitos para sonar en las iglesias católicas de Reino Unido en los próximos meses. Estamos, por cierto, ante una co-producción de Timbaland.

‘The Thrill of it All’

01 Too Good at Goodbyes

02 Say it First

03 One Last Song

04 Midnight Train

05 Burning

06 HIM

07 Baby, You Make Me Crazy

08 No Peace (feat. YEBBA)

09 Palace

10 Pray

11 Nothing Left for You

12 The Thrill of it All

13 Scars

14 One Day at a Time