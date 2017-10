Moses Sumney / Aromanticism

El californiano Moses Sumney se define como “a-romántico” porque asegura ser “absolutamente incapaz de devolver amor” a pesar de “sentir desesperadamente la necesidad de recibir afecto”. Aunque su debut, ‘Aromanticism’, que llega tras varios EPs y el beneplácito de Sufjan Stevens, James Blake o Solange, ha inspirado varios hilos en foros de la comunidad asexual, ‘Aromanticism’ no es –en principio– un disco sobre asexualidad, pues del mismo modo que la palabra “amor” no aparece en la página sobre asexualidad de Wikipedia (y todavía hay mucho debate sobre si la asexualidad anula de las relaciones también el amor romántico, no solo el sexo), en ‘Aromanticism’ las referencias al sexo son escasas ya desde el mismo sonido de sus canciones, que miran al cosmos en lugar de buscar el tacto a través de composiciones plácidas, minimalistas y taciturnas, nada explosivas o sensuales. Solo ‘Make Out in My Car’, una composición escalofriante en su juego de coros, cuerdas y clarinetes, nos habla de sexo para contarnos: “no quiero acostarme contigo, solo quiero liarme contigo en el coche”.

En ‘Aromanticism’ los ritmos ceden su protagonismo, además de al falsete de Sumney –probablemente el mejor que ha dado la música desde D’Angelo– a las guitarras, los pianos, los coros celestiales (espectacular ‘Don’t Bother Calling’ en ese sentido), los arreglos orquestales y las atmósferas electrónicas, como demuestran por ejemplo las preciosas ‘Plastic’, que incluye cuerdas un poco Disney hacia el final, y la jazzy ‘Quarrel‘, que despega hacia la galaxia a través de una emocionante coda. El álbum se desarrolla a través de varios interludios y se hace corto -dura 36 minutos- pero a pesar del minimalismo con el que se ha abordado la composición, ‘Aromanticism’ está cargado de intensidad.

‘Aromanticism’ es un disco sobre la belleza de la soledad y sobre la posibilidad de amarla, de amar el no-amor, y aunque los títulos de algunas canciones como ‘Doomed‘ o ‘Lonely World‘ denotan cierto pesimismo -y ambas son canciones dramáticas-, su sonido inspira una paz interior absoluta, especialmente esa ‘Indulge Me‘ en la que Sumney se muestra “complacido” con que sus anteriores amantes hayan encontrado el amor y él no. Y esa paz interior, no exenta de tristeza, sin embargo, es el espíritu que mueve todo el disco, un disco de una belleza enorme, compuesto para escuchar en soledad y con el que disfrutar de tu nuestra propia compañía. Es un trabajo sobre el no-amor que es fácil amar.

Calificación: 8/10

Lo mejor: ‘Quarrel’, ‘Indulge Me’, ‘Doomed’, ‘Make Out in My Car’

Te gustará si te gusta: Solange, D’Angelo, Corinne Bailey Rae,

Escúchalo: Spotify