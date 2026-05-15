‘Hit the Wall’ de Gracie Abrams es un cúmulo de clichés

Gracie Abrams se ha convertido en una de las artistas revelación de los últimos años. Lo ha logrado gracias a la épica emocional de temas como ‘That’s So True’, aunque sin conseguir desprenderse de las comparaciones con su colega y colaboradora Taylor Swift. Ambas comparten cierto gusto por la dramatización sentimental, aunque Abrams todavía se queda demasiado en la superficie de lo que intenta contar.

En ‘Hit the Wall’ vuelve a recurrir a clichés e imágenes algo prefabricadas. La canción intenta muy fuerte transmitir que Abrams atraviesa una especie de infierno emocional, pero las imágenes y metáforas sobre “fortalezas de cristal”, “doctores” y “alucinaciones” -siempre relacionadas con lo terapéutico, la salud mental o incluso lo clínico, al menos la canción sí sigue un concepto concreto- resultan demasiado previsibles.

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No tendría por qué ser así, pero en ‘Hit the Wall’ incluso la referencia a ‘A Case of You’, de Joni Mitchell suena obvia. En algunos momentos, la canción peca de literal (“I want you so badly, but I close off”), mientras que expresiones como “I am pattern of breakdowns”, de tan exageradas, suenan a puro drama teenager sobreactuado. ‘Hit the Wall’ acumula frases exageradas que buscan conectar con el oyente desde el primer segundo. Y no, desde luego esta canción no es ningún “problema por resolver”.

Compositivamente, ‘Hit the Wall’ es algo más elegante, aunque aún no demasiado personal. Su mezcla de pop, indie folk y atmósferas etéreas construidas con guitarras y teclados sigue evocando la propuesta de Phoebe Bridgers o el ‘Folklore’ de Taylor Swift. Seguramente no es casualidad que tanto The National como Justin Vernon, de Bon Iver, figuren en los créditos.

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‘Hit the Wall’ es una canción eficazmente construida, con alguna imagen interesante («watch my blade ricochet»), pero se echa de menos un enfoque más profundo y concreto en la letra, menos dependiente de lugares comunes. Y no, no vale decir que su target es adolescente: Abrams tiene 26 años. No voy a nombrar las obras maestras que otros artistas ya habían publicado incluso antes de esa edad.

