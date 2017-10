Belle and Sebastian publican un nuevo adelanto de su “trilogía” de epés

Justo el día en que Cataluña proclamará o no su independencia, Belle and Sebastian anuncian nuevo proyecto titulado, aptamente, ‘How to Solve Our Human Problems’. Es su primer disco desde 2015, cuando publicaron ‘Girls in Peacetime Want to Dance‘, pero el saldrá a través de varios epés, como Stuart Murdoch ya anunció hace unos meses.

Los modelos que buscaba el grupo para su nuevo proyecto aparecen efectivamente en las portadas de estos tres nuevos epés, que saldrán en formato digital y vinilo el 8 de diciembre, el 19 de enero y el 16 de febrero, respectivamente, y que se recopilarán finalmente en un disco largo programado para el mismo 16 de diciembre, cuando saldrá también una caja de edición limitada del álbum. De manera extraña, del supuesto tercer epé no hay información alguna más que su portada, esto es, tampoco hay tracklist.

‘We Were Beautiful’, la canción que Belle & Sebastian estrenaba el pasado mes de julio, formará parte del primer mini álbum. También lo hará ‘I’ll Be Your Pilot’, el nuevo adelanto de ‘How to Solve Our Human Problems’ que Belle & Sebastian publican hoy, una nostálgica balada de amor con guitarras acústicas en la que Stuart Murdoch canta sobre proteger a su amor, descansando con ella “en el dulce Sáhara, a miles de millas de nuestros problemas más cercanos”.

Pt. 1

Sweet Dew Lee

We Were Beautiful

Fickle Season

The Girl Doesn’’t Get It

Everything Is Now (Instrumental)

Pt. 2

Show Me the Sun

The Same Star

I’’ll Be Your Pilot

Cornflakes