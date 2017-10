Son Lux aciertan con el single de su disco de 2018

Son Lux, autores de ‘Bones‘, entre otros interesantes álbumes, tienen un nuevo disco preparado, pero que saldrá ya el año que viene, en concreto a principios, el 9 de febrero. Y es que no todo el mundo quiere meterse ya en el berenjenal de competir en las tiendas y en las listas del año esta Navidad.

El disco se llama ‘Brighter Wounds’ y retratará el nacimiento del hijo del miembro fundador Ryan Lott, la muerte de una persona cercana a su entorno de cáncer y la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. El primer single del disco ‘Dream State’ es una de las canciones más asequibles de su carrera, pues sí podríamos vincularla con las ambientaciones arty de unos Xiu Xiu, unos Grizzly Bear o unos Wild Beasts, pero esos coros épicos que predominan en el tema son también de lo más accesible que ha grabado Son Lux.

El proyecto de Ryan Lott ha anunciado una gira europea para febrero y marzo del año que viene que al menos de momento no incluye fechas en nuestro país. Os dejamos con el tracklist del disco ‘Brighter Wounds’, que culminará con un tema llamado ‘Resurrection’. ¿Será la que necesita Estados Unidos o más bien un tema sobre la muerte? Las respuestas, ya en 2018.

01 Forty Screams

02 Dream State

03 Labor

04 Slowly

05 The Fool You Need

06 All Directions

07 Aquatic

08 Surrounded

09 Young

10 Resurrection