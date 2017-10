Se viraliza el vídeo en que Princess Nokia lanza sopa caliente a un hombre racista en el metro de Nueva York

En las últimas horas se ha hecho viral en Twitter un vídeo grabado en el vagón de un tren del metro de Nueva York en el que un hombre blanco, en evidente estado de embriaguez, espeta insultos racistas a un grupo de viajeros afroamericanos. Durante un punto de la patética escena, el hombre procede a bloquear la salida del vagón y una mujer se enfrenta a él y le lanza sopa caliente encima. Esta mujer ha resultado ser la rapera Princess Nokia, una de las revelaciones internacionales de 2017.

Después de viralizarse el vídeo, Princess Nokia ha explicado el incidente en Twitter. “Este patán intolerante llamó “negratas” a un grupo de chicos en el tren, así que me enfrenté a él y le di una hostia y todo el mundo en el tren me defendió”, ha dicho. “Cuando le pegué, el hombre me llamó “negrata” y todos mis hermanos en el tren se pusieron a mi lado y me reconfortaron. Aunque fue doloroso y humillante, nos mantuvimos unidos y pateamos a este racista asqueroso para que se fuera del tren y pudiéramos viajar en paz. Y sí, le tiré sopa caliente encima en la cara y le pateé en la cara. ¿Algún otro racista por ahí que quiera provocarnos? Lo importante del asunto es que haré lo que sea para defender el honor de mis hermanos y hermanas”.

Princess Nokia actúa hoy 11 de octubre en la sala Arena de Madrid, el jueves 12 de octubre en Razzmatazz de Barcelona y el viernes 13 de octubre en el festival Monkey Week de Sevilla. Presenta su aclamada “mixtape” ‘1992’, que se reeditaba con nuevas canciones el pasado 8 de septiembre. El disco incluye temas como ‘Bruja’, ‘Tomboy’ o ‘Bart Simpson’, que acumulan cientos de miles de streamings y han convertido a Nokia en una gran promesa del hip-hop independiente en Estados Unidos.