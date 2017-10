Marilyn Manson dice que Justin Bieber está en un “culto sexual religioso” y que tiene la “mente de una ardilla”

Continúa el salseo entre Marilyn Manson y Justin Bieber. El autor de ‘Heaven Upside Down’ ha vuelto a opinar en una entrevista de radio sobre el intérprete de ‘Sorry’ y la camiseta de Manson que vendió durante su última gira mundial, la misma que enemistaba a ambos artistas después de que Bieber dijera en la cara a Manson que le “había hecho relevante otra vez” gracias a la camiseta.

Manson dice ahora que no puede saber qué pasó por la cabeza de Bieber para que se le ocurriera vender esa camiseta porque él “no sabe cómo usar la mente de una ardilla”, pero que prefiere no pelear con Bieber porque él no pelea con “niñas”. Por otro lado, apunta que Bieber está “en un culto sexual religioso con la versión asiática de Dave Navarro” y que ahí no “lleva una camisa” [sic] (Navarro es integrante de Jane’s Addiction). Manson podría referirse a la iglesia de Hillsong, a la que el intérprete de ‘Baby’ se ha convertido recientemente, y que muchos fans especulan sería el motivo por el que canceló las fechas restantes de última gira mundial.

Manson valora de todas formas que Bieber “se identifique con la integridad que intento representar en la música rock”. “Pero si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Si tocas la cobra, te va a morder. Y si besas a la cobra, te va a envenenar”, ha apuntado. “No sé muy bien qué quiere decir esta metáfora, pero puedes absorberla y meterla en tu cerebro”.