Marilyn Manson / Heaven Upside Down

Marilyn Manson tiene claro su propósito en la música (aparte de hacer entrevista tocahuevos -literalmente-): “no intento salvar el mundo; soy un tornado que intenta joderlo todo, porque el mundo necesita caos, si no no puede haber evolución”, ha declarado en una entrevista. Su nuevo disco, ‘Heaven Upside Down’, sin embargo, ni presenta una gran evolución en su sonido, ni en sus letras, ni en sus melodías, ni mucho menos tiene pinta de que vaya a “joder” el mundo de ninguna manera: es, ni más ni menos, otro disco de Marilyn Manson. Y cumple su propósito.

Ya desde su título, ‘Heaven Upside Down’ nos sitúa en un “cielo del revés” y el disco está lleno de referencias a Jesucristo, Satán, la Biblia, el apocalipsis, la Torre de Babel o a “Cocaine and Abel” (por no hablar de sus vídeos, que cuando no presentan monjas asesinas, son un chorreo de sangre). Como siempre, Manson emplea en su disco referencias religiosas o esotéricas para hablarnos sobre la sociedad estadounidense y también para hablarnos sobre sí mismo. Pero “cielo del revés” no significa “infierno”, sino que apunta a un paraíso trastornado, en crisis, en proceso de cambio, y de eso nos habla la canción central del disco, ‘Saturnalia’, dedicada a Saturno, Dios de la disolución, la generación y la renovación. Una de las canciones más importantes del disco, según Manson, y también la más emocionante y, por calidad, su punto cumbre.

Varias canciones en ‘Heaven Upside Down’ reflejan ese mismo cambio: el álbum arranca con un tema dedicado al apocalipsis, el sucio y agresivo ‘Revolution #12’, y se desarrolla por un proceso de transformación que culmina en ‘JESUS CRI$I$’, que contiene una posible referencia a la Torre del tarot, como se menciona en Genius. Una carta que representa un proceso de destrucción y cambio (el resto de la letra “si no te decides entre que luche contigo o que te folle, ya decido yo por ti” no será muy bienvenida en el contexto de las acusaciones contra Harvey Weinstein). Llegados a este punto, cabe preguntarse si ‘Heaven Upside Down’ contiene mención alguna, explícita o no, a Donald Trump, y la respuesta (por suerte) es que no. Pero si hay algo que refleje una crisis en la sociedad americana es la llegada de Trump a la Casa Blanca, y eso hace de ‘Heaven Upside Down’ un disco relevante para la cultura popular de Estados Unidos en estos momentos, aunque solo sea temáticamente.

Porque si ‘Heaven Upside Down’ refleja una crisis en la sociedad, por sonido estamos ante otro álbum de Manson para jugar al “¿a qué clásico recuerda esta canción ahora?”. En el disco hay elementos de otros trabajos anteriores de Manson y hay cosas que destacar por ejemplo en el porte punk de ‘Revolution #12’ y la furiosa ‘WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE’, que remiten vagamente a los dos primeros discos de Manson; el ritmo bailable de ’KILL4ME’, en los sintetizadores afilados como cuchillos de ‘Tattooed in Reverse’ o en la robustez y el revestimiento glam de ‘Threats of Romance’ (ese piano). Puede que Manson no ofrezca aquí grandes hallazgos que sumar a su repertorio, pero sí mantiene un buen nivel a lo largo del disco y lo que busca en ‘Heaven Upside Down’ lo consigue. Pero aunque Manson no se dedique ahora a reinventarse radicalmente, sus canciones igual sí necesitan que alguien las ponga “del revés”, en busca de algún tipo de evolución.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Revolution #12’, ‘WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE’, ‘Tattoed in Reverse’, ‘Saturnalia’

Te gustará si: eres fan

Escúchalo: Spotify