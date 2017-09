Marilyn Manson combate a la América conservadora con pistolas y monjas dominatrix

‘Heaven Upside Down’, el nuevo disco de Marilyn Manson, se ha avanzado esta semana con un buen single, ‘WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE’, salvando las (lejanas) distancias muy cercano en estilo al rock corrosivo, grimoso y enrabietado de ‘Antichrist Superstar’, aunque sin la espectacular producción de Trent Reznor de por medio.

Manson publica ahora el videoclip para esta canción, en la que él y un ejército de monjas dominatrix secuestran a una familia nuclear típicamente americana, representada también recientemente en un videoclip de Katy Perry. Claro que donde Perry hacía una referencia al primer anuncio de Macintosh, Manson y su séquito de monjas sexys abusan de la familia a su antojo.

No hay, en principio, referencia política alguna en este nuevo vídeo, como lo había en el primer avance del álbum, en el que podía verse a un Donald Trump decapitado, aunque sí hay un plano final que parece significativo, el de Manson entregando su arma frente a una furgoneta en llamas. ‘Heaven Upside Down’ sale el 6 de octubre. ¿Lo comprará su “amigo” Justin Bieber?