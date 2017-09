Vuelve el Marilyn Manson más chillón con “SÉ DONDE PUTO VIVES”

Marilyn Manson volverá el próximo mes de octubre, en concreto el día 6, dentro de menos de un mes, con un álbum llamado ‘Heaven Upside Down’. Hoy el artista comparte el single principal del álbum que, así en mayúsculas, ha aparecido en Spotify bajo el nombre de ‘WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE’. El tema de carácter metalero nos devuelve al Marilyn Manson más chillón y eléctrico. El disco contará con la colaboración del productor y co-autor Tyler Bates, como ya sucediera en el disco anterior ‘The Pale Emperor‘. Hay una gira en camino por Estados Unidos en la que Marilyn Manson se hará acompañar por Alice Glass como telonera en algunas fechas.

El nuevo disco de Marilyn Manson también incluirá una canción llamada ‘Say1O’ que se compartía el año pasado con un vídeo dedicado a Trump antes de que este se convirtiese en el presidente de Estados Unidos, que ha desaparecido de Youtube. Quizá tiene algo que ver que un empresario sospechosamente parecido a Trump fuera decapitado en el mismo.

El año pasado se llegó a decir que ‘Say10’ sería el título de todo el álbum y que este saldría en febrero. Finalmente ha habido retraso, y el artista ha explicado que se debe a que no estaba contento con el resultado, por lo que ha añadido 3 pistas más, ‘Revelation #12’, ‘Heaven Upside Down’ y ‘Saturnalia’, que ejercen de intro, despedida y sección intermedia. El tema que aparece tras ‘Heaven Upside Down’ para él es como “los títulos de crédito de una película”.

1. “Revelation #12” 4:42

2. “Tattooed In Reverse” 4:24

3. “We Know Where You Fucking Live” 4:32

4. “Say10” 4:18

5. “Kill4Me” 3:59

6. “Saturnalia” 7:59

7. “Je$u$ Cri$i$” 3:59

8. “Blood Honey” 4:10

9. “Heaven Upside Down” 4:49

10. “Threats of Romance” 4:37

Marilyn Manson – Say10 from Marilyn Manson Cult on Vimeo.