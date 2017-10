Chorreo de sangre en el nuevo vídeo de Marilyn Manson con Johnny Depp de invitado

Marilyn Manson y su colega Johnny Depp protagonizan el nuevo videoclip del primero para ‘SAY10’. Ambos ocupan en el vídeo sus respectivos tronos y se dejan acompañar de mujeres desnudas. Además aparecen pintados como puertas. Su momento cumbre se produce al final, cuando Manson se corta a sí mismo la garganta y deja que de ella brote y chorree sangre, convirtiendo el set en una carnicería. Aunque también es destacable la referencia a ‘Alzando la bandera en Iwo Jima’, la famosa foto militar de 1945, que en el vídeo representan varias mujeres (desnudas) plantando la bandera de ‘Heaven Upside Down’.

Manson describe el vídeo así: “después que todos los globos se hayan marchitado y se hayan hundido en charcos de vómito e idealismo, no busques mi compasión. Estoy aquí para ser todo aquello que se me acusa no ser. Y para que se me culpe por ser aquello en lo que me habéis convertido. Los disparos que vas a oír proceden de una boca disfrazada de pistola. No llames a esto arte. Esto es una polla dura en una habitación llena de vampiros y música. La música es mi sangre sucia en vuestras caras”.

‘Heaven Upside Down’ es efectivamente el nuevo disco de Manson, que se ha publicado este viernes 6 de octubre. El artista ha retomado ya la gira de presentación de este disco, tras pasar unos días recuperándose del accidente que sufrió durante un concierto en Nueva York, cuando parte de la decoración del escenario se le cayó encima.