Marilyn Manson publica su disco y se recupera en casa tras su accidente

Marilyn Manson se recupera ya en su casa de Los Ángeles tras el accidente que sufrió la semana pasada durante un concierto en Nueva York, confirma BBC citando a su representante.

El músico interpretaba una canción cuando un elemento del atrezzo, dos pistolas gigantes sujetadas por un andamio de metal, se le cayeron encima. Manson ha tenido que cancelar nueve fechas de su gira por Estados Unidos para recuperarse.

Una iamgen del músico siendo trasladado a la ambulancia ha llegado a la red en las últimas horas.

Manson presentaba -y continuará presentando a partir del domingo- su nuevo disco, ‘Heaven Upside Down’, que se publica hoy 6 de octubre tras varios adelantos como ‘WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE’. El álbum por supuesto ya puede escucharse en streaming y contiene composiciones sucias como ‘Tattoed in Reverse’ o el tema titular.

‘Heaven Upside Down’ es el décimo álbum de estudio de la diva Marilyn Manson, quien ha reconocido a Rihanna como una de sus influencias. El músico lo está promocionando un poco a su manera. Ardemos en deseos de averiguar cuál será su siguiente ida de olla…