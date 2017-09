Marilyn Manson elogia a Rihanna por la dureza de sus vídeos: “ella es peligrosa”

Marilyn Manson no es fan de Justin Bieber, pero sí de Rihanna, especialmente de sus videoclips. En una entrevista con Beats 1, el autor de ‘The Beautiful People’ ha elogiado a la barbadense por la dureza de sus vídeos, en concreto por el brutal vídeo de ‘Bitch Better Have My Money’. Incluso ha dicho que Rihanna es “peligrosa”. “Hablé sobre esto con el director Tom Wyatt, antes de que saliera este vídeo”, ha explicado. “Me dijo, “¿con quién te gustaría competir en cuanto a música y vídeos y cosas así?” y yo le dije, “Rihanna. ¿Has visto el vídeo de ‘Bitch Better Have My Money’? Eso sí es un vídeo duro. Todos sus vídeos lo son. Me encanta ese vídeo porque, primero, es duro, segundo, porque lo protagoniza una tía dura que quiere su pasta, y tercero porque sale Max Mickelson de ‘Hannibal’. Y cuarto -podría seguir con la lista- porque pone a columpiarse a una tía desnuda, le da crack y la mata. Y tiene un yate y una pistola de bengalas. ¿Y se supone que mi vídeo es más ofensivo?”

El histórico vídeo de ‘Bitch Better Have My Money’ puede que sea el vídeo más duro que ha hecho Rihanna, pero no es el único violento: la cantante ha matado a hombres hasta en cuatro videoclips, empezando por supuesto por el de ‘Man Down’, una canción en la que Rihanna asesina a un hombre y huye “a la estación de tren”; y también en los de ‘Russian Roulette’ (este por título tampoco necesita explicación) y más recientemente ‘Needed Me’.

Manson de hecho acaba de publicar otro de sus vídeos violentos, esta vez para su nuevo single ‘WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE’. En él, Manson y un séquito de monjas dominatrix secuestran a una familia típicamente americana y le hacen de todo.