Marilyn Manson, hospitalizado tras caérsele parte de su escenario encima

Marilyn Manson ha sido hospitalizado esta noche en Nueva York después de que parte de su escenario se le cayera encima. Su representante ha declarado a Pitchfork que el cantante está siendo tratado de las heridas sufridas en un hospital local.

Presentaba el disco que sale a la venta el próximo viernes 6 de octubre y del que ha publicado varios singles, como ‘We Know Where You Fucking Live’ y ‘KILL4ME’, el último de los cuales está teniendo mayor aceptación en Spotify.

Marilyn Manson pudo llegar a tocar ambas canciones en su show de anoche en Nueva York, pero no terminar el concierto, que hubo de ser cancelado tras este incidente cuando llevaba 10 temas según vemos en Setlist.fm. La canción durante la cual ocurrió fue su conocida versión de ‘Sweet Dreams’ de Eurythmics.

El artista realiza una larga gira de presentación de su nuevo largo ‘The Heaven Upside Down’, que comenzaba el pasado 27 de septiembre. Su próxima fecha es el lunes 2 de octubre en Boston y ha de recorrer todo Estados Unidos durante el mes que comienza hoy. En noviembre visita Europa sin parada en España. En diciembre será el turno de Reino Unido.