Björk detalla su experiencia con el director danés al que acusa de haberla acosado sexualmente

Tras las acusaciones de acoso sexual por parte de numerosas actrices de Hollywood contra el productor Harvey Weinstein, uno de los hombres más poderosos de la industria del cine, otros artistas y personalidades destacadas han acudido a las redes sociales para contar sus propias experiencias.

Björk ha sido una de las más notorias. La cantante islandesa ha acusado a un “director danés” de haber abusado sexualmente de ella durante el rodaje de una película. Esta persona solo puede ser Lars von Trier, el único director danés con quien Björk ha trabajado (en ‘Bailando en la oscuridad’). El propio von Trier se ha dado por aludido y negado las acusaciones en un medio danés.

Ahora, Björk ha querido sumarse al movimiento #metoo en redes sociales, iniciado por la actriz Alyssa Milano y que pretende dar visibilidad a la magnitud del problema del acoso sexual en la industria, y ha vuelto a Facebook para detallar su experiencia con el director, escribiendo una lista de los comportamientos y movimientos de naturaleza sexual que este realizó hacia ella y que ella considera “abuso sexual”. Los relata así:

1.- después de cada toma, el director corría hacia mí y me abrazaba durante un buen tiempo delante de todo el equipo o sola y me acariciaba durante varios minutos contra mi voluntad

2.- cuando después de dos meses de esto le dije que parara de tocarme, se enfureció y destrozó una silla delante de todo el equipo. como haría alguien al que siempre han permitido toquetear a sus actrices. luego nos invitaron a irnos a casa.

3.- durante todo el rodaje hubieron avances sexuales constantes por su parte, a través de suspiros muy incómodos y paralizantes, que para nada yo deseaba, y que incluían descripciones gráficas, a veces estando su mujer a nuestro lado.

4-. durante el rodaje en suecia, me amenzó con saltar del balcón de su habitación a la mía durante la madrugada con una clara intención sexual, mientras su mujer se encontraba en la habitación de al lado. yo escapé a la habitación de mi colega. esto es lo que me hizo darme cuenta de lo grave que era el asunto y lo que me hizo mantenerme firme.

5.- su productor se inventó historias en la prensa de que yo era una persona difícil. esto encaja perfectamente con los métodos y el acoso de weinstein. en mi vida me he comido una camiseta ni tengo muy claro que eso sea posible.

6.- no toleré ser acosada. ahí es cuando me describieron como la difícil. si ser difícil es plantarse ante ser tratada de esa manera, entonces lo soy.