Morrissey canta en silla de ruedas en el vídeo de ‘Spent the Day in Bed’

El nuevo single de Morrissey se llama ‘Spent the Day in Bed’ (“me he pasado el día en la cama”), pero para su vídeo, el ex líder de The Smiths no se ha metido en ninguna cama, sino que se ha sentado en una silla de ruedas. Desde esta silla Morrissey interpreta la canción junto a su banda en un local vacío (hemos visto a gente cantando desde sillas con bastante más gracia).

En el vídeo aparece el futbolista inglés Joey Barton, de 34 años y que este año ha sido objeto de controversia, al haber sido suspendido 18 meses de la Asociación de Futbol por descubrirse que apostó 1.260 veces por partidos de fútbol entre 2006 y 2016, alguno de ellos contra su propio equipo, los Glasgow Rangers (los futbolistas tienen prohibido apostar). Barton reconocía su adicción a las apuestas en un comunicado. Él es la persona que cuida del “viejo Morrissey” en el vídeo.

‘Low in High School’, el nuevo álbum de Morrissey, sale el 17 de noviembre, acompañado de polémica también debido a su portada, que retrata a un niño portando un cartel en el que puede leerse “hachazo a la Monarquía”. Se desconoce qué relaciona a Morrissey y Barton más allá de este vídeo, pero os dejamos con una imagen de Barton hablando con el cantante que el futbolista colgó en Instagram hace unos días.