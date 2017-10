Kaya Jones llama a su ex grupo Pussycat Dolls “red de prostitución”, su creadora contesta

Continúan saliendo a la luz nuevos casos de abusos en la industria musical y cinematográfica tras el caso Weinstein y el de Björk contra Lars Von Trier (negado por este último), entre muchos otros. Kaya Jones de Pussycat Dolls ha acudido a Twitter para calificar el grupo “más como una red de prostitución” que como “un grupo de chicas”. “La verdad es que no estaba en un grupo de chicas, estuve en un círculo de prostitución. Cantamos y fuimos famosas mientras todos los que eran dueños de nosotras hacían dinero”, indicaba, antes de decir explícitamente que en el grupo tenían que acostarse con quienes les decían, bajo la amenaza de terminar con su carrera o incluso con “su vida” si se negaban.

Aunque quizá lo peor es que Kaya Jones recuerda que ya ha revelado esto en el pasado sin ocupar titulares. “En 2004 se lo dije a los ejecutivos de Hollywood, en 2005-2006 a la prensa y en 2011 lo volví a repetir. Ahora espero que quede más claro y que los medios me hagan caso”. La creadora de la banda, la productora Robin Antin ha respondido que tan solo busca sus “15 minutos de fama”, ha calificado sus palabras como “mentiras, ridículas y asquerosas” y asegura que Kaya ni siquiera llegó a ser miembro oficial de la banda, pues según ella tan solo lo estuvo en modo de prueba. Según Blast, estudia tomar acciones legales contra Kaya.

Jones fue miembro de Pussycat Dolls tan solo entre 2003 y 2005, aunque sí llegó a grabar voces para el debut del grupo-franquicia de burlesque editado en 2005, el que contenía su macroéxito ‘Don’t Cha’.

My truth.I wasn’t in a girl group. I was in a prostitution ring.Oh & we happened to sing & be famous. While everyone who owned us made the $

To be apart of the team you must be a team player.Meaning sleep with whoever they say.If you dont they have nothing on you to leverage

— KAYA (@KayaJones) October 13, 2017