Ed Sheeran sufre lesiones en ambos brazos tras ser atropellado por un coche cuando iba en bici

Según el propio Ed Sheeran ha contado por medio de dos imágenes en su perfil de Instagram, en el día de ayer, martes 17 de octubre, fue atropellado por un coche mientras circulaba en bicicleta por la ciudad de Londres. Según los médicos, presenta fracturas en la muñeca de su mano derecha y el codo de su brazo izquierdo –tal y como demuestran las fotos–. Esto le obliga a cancelar sine die el tour asiático que se disponía a emprender en los próximos días.

Por el momento, ha cancelado conciertos en Taipei, Osaka, Seoul, Tokyo y Hong Kong. Los siguientes, dice, dependerán de cuál sea la evolución de sus lesiones. Obviamente, alguien ha tenido que redactar por él los mensajes que acompañan estas imágenes.

El año por tanto podría acabar solo regular para Ed Sheeran, que es sin lugar a dudas el triunfador del pop comercial en este año 2017, al menos hasta el momento. ‘Shape of You’ es uno de los singles del año y su disco, ‘÷’, lleva camino de ser el más vendedor de 2017 en todo el mundo si no lo impide, con nada más que dos meses por delante para lograrlo, ‘Reputation’ de Taylor Swift. El tercer álbum del cantautor británico, además, fue nominado de manera inesperada para el prestigioso Mercury Prize británico, provocando reacciones en contra incluso de algún compañero de profesión como Benjamin Clementine.