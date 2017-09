Benjamin Clementine, ganador del Mercury, cuestiona el valor del premio tras su nominación a Ed Sheeran

Benjamin Clementine es uno de los cantautores más prestigiosos de la actualidad desde la publicación en 2014 de su debut ‘At Least for Now’, que se hacía con el premio Mercury al año siguiente (el debutante Clementine superaba así a artistas más que consolidados como Florence + the Machine, Aphex Twin o Jamie xx). Además, Clementine ofrecía este verano una actuación absolutamente estrambótica en el festival Cruïlla, confirmándose como toda una folclórica.

El próximo 29 de septiembre, Clementine edita su segundo disco, ‘I Tell A Fly’, muy esperado tras su Mercury, y el autor de ‘The Phantoms of Aleppoville’ ha concedido una entrevista a Gigwise para promocionar este trabajo y hablar también del conocido galardón británico que acaba de ganar Sampha, aunque no precisamente para bien y además criticando una de las nominaciones de este año, la más controvertida de todas, la de Ed Sheeran, que aspiraba al prestigioso premio por su disco ‘Divide’.

Clementine ha dicho que ganar el Mercury fue un “momento hermoso” y que, además, tras hacerse con el premio, su discográfica no pudo hacer más que “callarse la boca y dejarme hacer lo que he querido hacer en mi segundo disco”. Sin embargo el artista se ha atrevido a cuestionar el valor del Mercury debido a su nominación a Sheeran en su última edición, por un disco, por cierto, que se ha vendido tan bien (es el disco más vendido de 2017) como recibido malas críticas. Clementine ha argumentado: “si Ed Sheeran consigue una nominación al Mercury, igual es mejor que nos olvidemos del premio”.

Unas declaraciones cuanto menos problemáticas del compositor londinense, que apostamos no sentarán bien a los Mercury, y que desprenden cierta peste a esnobismo. No voy a ser yo quien diga que Sheeran merecía su nominación (ya lo ha hecho mi compañero Sebas E. Alonso), pues en mi opinión dicha nominación se basaba sobre todo en las excelentes ventas del disco, pero Clementine, cuyo disco por cierto no estaba tan claro mereciera el premio de todas formas, se encuentra en la posición más fácil de todas, hablando con un Mercury en la mano, desvalorizando el trabajo y el criterio del mismo equipo de expertos que le ha entregado un galardón y además mostrando un cuestionable compañerismo… ¿Y no recibe Sheeran ya suficientes palos como para tener que aguantarlos de colegas de profesión?