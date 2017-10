‘Holy Mountain’ de Noel Gallagher’s High Flying Birds: ¿muy lejos de Bowie o perfecta para el caos?

Parte de la redacción de JENESAISPOP evalúa ‘Holy Mountain’, primer adelanto de ‘Who Built The Moon?‘, próximo disco de Noel Gallagher’s High Flying Birds.

“Raúl Guillén comentaba en la crítica de ‘MASSEDUCTION’ de St. Vincent la presencia de homenaje a ‘Boys Keep Swimming’. Me he acordado de eso escuchando este ‘Holy Mountain’. Pero en el single de Noel Gallagher la pleitesía al himno de Bowie no es que resulte evidente, es que es palmaria. De hecho, después de oírla me he liado a ponerme a Bowie durante un par de horas, lo que es una manera estupenda de pasar el tiempo (todo sea dicho de paso). Luego he recordado que tenía que escribir un veredicto sobre Noel, así que vuelvo a reproducir ‘Holy Mountain’. Una pieza de corte glam con una buena melodía, un estribillo machacón, estupendos vientos y mucho nervio. Pero Noel no es Bowie; ni como autor ni, mucho menos, como vocalista, con lo que este tema –que pedía más fuerza y picardía en la interpretación– queda plano de voz (claro que el registro vocal del ex Oasis no es que sea muy allá de per se). Definitivamente, no, Noel; así no me vas a hacer caer bajo tu hechizo.” Mireia Pería

“Al contrario de lo que me pasaba con los distintos singles de los anteriores discos de Noel Gallagher y sus High Flying Birds –con excepción, quizá, de ‘Ballad of The Mighty I’–, ‘Holy Mountain’ ha conseguido despertar mi curiosidad por saber qué vendrá después, qué más contendrá ‘Who Built The Moon?’ y cuánto bien puede hacer David Holmes a la más bien predecible carrera en solitario del compositor principal de Oasis. Esta suerte de boogie que suena a los Primal Scream de ‘XTRMNTR’ versionando (y acelerando, obvio) ‘Let’s Stick Together’ de Bryan Ferry –como bien apuntaba un usuario aquí–, si bien ese pífano saturado que acompaña al estribillo hace pensar en una especie de marcha bélica. Yo al menos la imagino perfecta en una escena cinematográfica de caos y destrucción, no sé bien por qué.” Raúl Guillén

“Noel saca su disco experimental justo después de que su hermano Liam debute en solitario. Hay que recordar que Oasis no vuelven porque Noel no quiere, por lo que su movimiento solo puede interpretarse como un enorme zasca a su hermano, rollo “aquí, el que lo vale soy yo”. Pero ‘Holy Mountain’ no termina de ser un zasca a lo grande. Hay un muro de sonido más primeros años 70 que años 60 conformado por guitarras, metales, baterías y hasta silbidos; la canción tiene su nervio y justifica al fin con su toque psicodélico el nombre de la “banda” High Flying Birds, pero tampoco es que deje mucho poso. Es más un “mira cómo molo porque mira cuántas cosas diferentes puedo hacer” que un buen clásico de verdad-verdad”. Sebas E. Alonso.