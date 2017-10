Liam Gallagher / As You Were

Lo más parecido a una tragedia bíblica que tenemos en el mundo del pop actual es, sin duda, la convulsa relación entre Liam Gallagher y su hermano Noel. La rivalidad entre estos Caín y Abel de nuestros días parece cada vez más furibunda e irreconciliable. Lo cierto es que aunque Liam es claramente el más ocurrente y magnético, desde un punto de vista artístico y comercial era Noel el que llevaba ventaja con su proyecto personal frente a Beady Eye, el grupo que formó Liam con los últimos miembros de Oasis. Al menos hasta ahora, porque el vocalista intenta darle la vuelta a la situación con este ‘As You Were’, su primer disco firmado en solitario –aunque detrás de él hay un buen montón de colaboraciones más o menos en la sombra–.

No deja de ser paradójico, o directamente contradictorio, que Liam diga en alguna entrevista que él no mira al pasado cuando en buena medida este disco lo hace y además con descaro. Y no es solo que todo él parezca un intento –por momentos bastante potable– de sintonizar con la vibración de Oasis (no diré de los primeros, porque sencillamente aquella efervescencia no está) y sus fans. Sino que todo ‘As You Were’ (¡joder, es que hasta el título mira al pasado!) es una especie de colección de clichés adheridos a la manera de componer de Noel y de cantar de Liam: los últimos Beatles, Kinks, Rolling Stones, T-Rex, Small Faces, Slade o The Who resuenan una y otra vez por los rincones. Casi diríamos que estamos ante una especie de sopa de letras pop, en la que hay que adivinar de qué grupo y canción (se valen herederos de aquellos como Ian Brown, The Verve, Ocean Colour Scene, Primal Scream y, claro, Oasis) ha tomado qué. Es que incluso sus discretas letras –nunca fueron lo más importante de Oasis, ¿verdad?– contienen incontables referencias que ya hay quien se ha detenido en listar.

Así y todo, no quiero decir que ‘As You Were’ sea un disco horrible, porque de hecho está bien, especialmente en su primera parte. En líneas generales resulta bastante entretenido aunque termine funcionando solo con chispazos. Con ‘Wall of Glass’ (que pasará a la historia por unir a Greg Kurstin y Andrew Wyatt –Miike Snow– tratando de imitar el estilo compositivo de Noel Gallagher) y las resultonas ‘Come Back To Me’ y ‘Greedy Soul‘ como excepciones, resulta inesperado que donde mejor funcione este disco tan pulido (la producción de Dan Grech-Marguerat –The Vaccines, Hurts, Keane– es bastante académica) sea en los medios tiempos: junto con los adelantos ‘For What Is Worth’ y ‘Chinatown’ (co-escrita nada menos que con Michael Tigue, el que fuera colaborador de Jeff Buckley), la popera ‘Bold’, la late-beatles ‘Paper Crown’ y ese ¿involuntario? remake de ‘Shaker Maker’ titulado ‘Universal Gleam’ están bastante bien.

El resto del álbum, decía, transcurre entre temas con melodías discretitas (‘When I’m In Need’ –aunque sus arreglos son chulos–, ‘You Better Run’) que no consiguen superar la etiqueta de pastiche (para terminarse la edición Deluxe, que contiene 3 temas más, hay que tener muchas, pero que muchas ganas). Pese a su nula originalidad y su irregularidad, es evidente que este ‘As You Were’ será toda una alegría para aquellos fans de Oasis que siguen adorándoles y no tienen suficiente con la madurez de Noel. Al resto, mucho me temo que nos quedaremos bastante igual o, como mucho, nos dará ganas de escuchar ‘Time Flies’, el best-of de los mancunianos.

Calificación: 6,4/10

Lo mejor: ‘For What It’s Worth’, ‘Wall of Glass’, ‘Paper Crown’, ‘Come Back To Me’

Te gustará si te gustan: Oasis y Noel Gallagher sobre todas las cosas.

