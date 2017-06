Liam Gallagher suena y no suena a Oasis en su segundo single solo, ‘Chinatown’

Después de sumarse un top 40 en las islas británicas con su primer single en solitario, ‘Wall of Glass‘, Liam Gallagher ha compartido otro de los temas incluidos en su debut previsto para el próximo mes de octubre, ‘As You Were’. Aunque en principio se desconocía si ‘Chinatown’ era un single promocional o un single de verdad, acaba de compartirse el teaser de un vídeo que nos hace inclinarnos por la última opción.

Aun así, el cambio de tercio respecto a ‘Wall of Glass’ es considerable. El tipo de arpegios en la guitarra acústica y el tipo de sintetizadores de fondo en algunos momentos no nos hacen pensar en los clásicos acústicos de Oasis -de ‘Wonderwall’ a ‘Don’t Go Away’-. Sin embargo, hay algo en la melodía que se aproxima bastante a la de ‘Champagne Supernova’.

Liam Gallagher ha colaborado en 4 temas del álbum con el compositor de superestrellas Greg Kurstin, a quien incluso Foo Fighters se han aproximado recientemente. El resto ha sido producido por Dan Grech-Marguerat (Radiohead, Mumford and Sons, Circa Waves). Os recordamos que Liam Gallagher presentará su nuevo álbum, junto a algunos hits de Oasis, en el FIB y posteriormente en Dcode.

1. ‘Wall Of Glass’

2. ‘Bold’

3. ‘Greedy Soul’

4. ‘Paper Crown’

5. ‘For What It’s Worth’

6. ‘When I’m In Need’

7. ‘You Better Run’

8. ‘I Get By’

9. ‘Chinatown’

10. ‘Come Back To Me’

11. ‘Universal Gleam’

12. ‘I’ve All I Need’