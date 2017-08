Liam Gallagher rebautiza a A$AP Rocky como “WhatsApp Ricky”

El próximo 6 de octubre Liam Gallagher presenta su álbum de debut en solitario –después de todo, parece que Beady Eye sí eran una banda–, ‘As You Were’. Y el irreverente mancuniano está enfrascado en una promoción extraña, con momentos altos y bajos. Entre estos últimos, podríamos citar su espantá del pasado fin de semana en Lollapalooza Chicago, cuando abandonó su set en el festival tras cuatro canciones, debido a problemas con su voz.

Entre los momentos altos, en cambio, tenemos una entrevista ofrecida a la revista GQ, que ocupa la portada de su número de septiembre. En ella, según NME, deja una perla memorable: cuestionado sobre la música que escuchan sus hijos –de los muchos que tiene, se entiende que con los que convive–, Liam responde que están a tope con el grime: “Stormzy, Skepta… Parece que está muy loco, me gusta”. Y sigue “también les gusta ese pibe, WhatsApp Ricky. Ya sabes, el tío americano, estiloso, divertido, dientes de oro…”.

Finalmente el periodista capta que está hablando de A$AP Rocky. “Oh, sí, ese es el colega. WhatsApp Ricky es un nombre jodidamente mejor”. LOL. En esta línea, el que fuera vocalista de Oasis también se cubre de gloria en la misma entrevista, renunciando a participar en un Carpool Karaoke, en caso de ser invitado: “No gracias. Ni de coña. ¿Con ese tío gordo de ‘Kevin & Perry’?”. Su pareja, Debbie Gwyther le corrije: “Es ‘Gavin & Stacey’ y no lo has visto nunca”. “No necesito verlo para saber que no me gusta. James Corden es un gilipollas”. Bigmouth strikes again.

Liam Gallagher actúa en Madrid el próximo mes de septiembre, dentro del cartel del festival DCode 2017.