Lana del Rey estrena sus dos canciones con A$AP Rocky

Lana del Rey ha estrenado hoy en radio, como estaba previsto, sus dos colaboraciones con A$AP Rocky, ‘Summer Bummer’ y ‘Groupie Love’. Al mismo tiempo, las canciones han aparecido en Spotify como avance del álbum que saca en unos días.

Las dos pistas aparecerán seguidas en la secuencia del álbum ‘Lust for Life’, a la venta la semana que viene, el 21 de julio, que se ha dado a conocer hoy. No obstante, el disco está capitaneado por los singles que ya se conocían, en orden, ‘Love‘ y ‘Lust for Life‘. El tema también publicado ‘Coachella – Woodstock in My Mind‘ será la pista 9 del álbum, mientras que las colaboraciones con Stevie Nicks y Sean Ono Lennon aparecen en la segunda mitad. Lana ha dicho en la radio, como recoge el NME, que ha dado muchas vueltas a la secuencia de la parte central del disco porque tiene “mucho fuego dentro: aunque no sea muy rápida, tiene beats muy poderosos”. Se refiere a “‘White Mustang’, ‘Cherry’, ‘Summer Bummer’, ‘Groupie Love’ e incluso ‘Coachella’”.

Al margen del pequeño carácter hip-hop que aporta la colaboración de A$AP Rocky y Playboi Carti, destaca también el matiz más electrónico de la burbujeante ‘Groupie Love’, por lo demás 100% Del Rey; mientras ‘Summer Bummer’ arranca como una canción más ambiental, casi propia de banda sonora, para terminar por derroteros similares a los de ‘Groupie Love’. Suponemos que habrá polémica por la inclusión de artistas invitados, pero hay que recordar que el poso hip-hop está presente en la música de la cantante desde el mismo ‘Born to Die’, como explicaba en su momento mi compañero Raúl Guillén. Podéis opinar del pequeño giro de Lana bajo estas líneas o en nuestro concurrido foro de Lana del Rey.

01 Love

02 Lust for Life [ft. The Weeknd]

03 13 Beaches

04 Cherry

05 White Mustang

06 Summer Bummer [ft. A$AP Rocky and Playboi Carti]

07 Groupie Love [ft. A$AP Rocky]

08 In My Feelings

09 Coachella – Woodstock in My Mind

10 God Bless America – And all the Beautiful Women in It

11 When the World Was at War We Kept Dancing

12 Beautiful People Beautiful Problems [ft. Stevie Nicks]

13 Tomorrow Never Came [ft. Sean Ono Lennon]

14 Heroin

15 Change

16 Get Free