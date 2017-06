Stevie Nicks entrevista a Lana Del Rey, que adelanta titulazo de una de las canciones de ‘Lust for Life’

Lana Del Rey es portada del número de julio de V Magazine y el texto del interior es una charla entre Lana y su ídolo Stevie Nicks de Fleetwood Mac, que de hecho ha colaborado en una canción de ‘Lust for Life’, el nuevo disco de Del Rey, titulada ‘Beautiful People, Beautiful Problems’. Ambas artistas hablan sobre su motivación por componer, que es aportar luz y esperanza a un mundo en problemas, especialmente en la actualidad, y sobre su canción conjunta, que dicen habla sobre eso mismo.

Del Rey se explaya además sobre sus canciones favoritas de ‘Lust for Life’, que son ‘Yosemite’, ‘Coachella’, ‘God Bless America’ y ‘When the World Was at War We Just Kept Dancing’. Este último es uno de varios grandes títulos pertenecientes al supuesto tracklist de ‘Lust for Life’ que se ha filtrado esta semana y que incluye otros títulos memorables como ‘Groupie Love’ o ‘White Mustang’. No podían ser ambos más propios de la autora de ‘Born to Die’ ni aunque los inventara el generador de títulos de Lana Del Rey.

Otro de los títulos revelados en el supuesto tracklist oficial del disco es ‘Change’, que Del Rey ha adelantado recientemente en las redes sociales, y ‘Summer Bummer’ con A$AP Rocky y Playboi Carti… confirmada a través de la filtración de su supuesta portada oficial, bajo estas líneas. Aunque Lana también ha adelantado una canción en Instagram con estos colaboradores, por lo que parece real. ‘Summer Bummer’ saldría este jueves 29 de junio y el disco finalmente el 21 de julio.

Confirmed Tracks + Pending and Rumored Tracks pic.twitter.com/TJB94Ti4J1 — HAPPY BIRTHDAY LANA (@ShadyLanaFacts) June 27, 2017

'Summer Bummer' by Lana Del Rey feat. A$AP Rocky & Playboi Carti will be released on June 29! pic.twitter.com/5NH54YwEl2 — Pop Crave (@PopCrave) June 23, 2017