Lana del Rey muestra un fragmento de ‘Change’, otra nueva canción

Si hace unos días podíamos saber cómo sonará la nueva colaboración entre Lana del Rey y el rapero A$AP Rock y que estará incluida en ‘Lust for Life’, el nuevo disco de Lana, ahora hemos descubierto un fragmento de lo que parece será otra de las canciones incluidas en el cuarto álbum de estudio de Elizabeth Grant. Y, de nuevo, lo ha revelado ella misma a través de su perfil de Instagram.

La canción, que presumiblemente se llama ‘Change’, parece otra balada marca de la casa y ella, cantando sobre la grabación, recalca una frase llena de amargura de lo que parece el pre-coro: “Lately I’ve been thinking it’s just someone else’s job to care / Who am I to sympathize when no one gave a damn”.

Pese a que sus dos primeros singles, ‘Love’ y ‘Lust for Life’ –junto a The Weeknd–, hacían augurar un disco más uptempo y positivo de lo habitual en ella, tanto ‘Cherry’, revelada en vivo semanas atrás, como esta ‘Change’ demuestran que su nuevo disco tendrá la pertinente dosis de melancolía inherente al espíritu de Lana del Rey. A esa vertiente pertenece su medio improvisada canción por la paz en el mundo que, suponemos, no estará dentro del álbum. ‘Lust for Life’ se publica el día 21 de julio, pero de momento no se conoce el tracklist definitivo, aunque sí su portada.