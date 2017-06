Así sonará lo nuevo de Lana del Rey y A$AP Rocky

Queda más de un mes y medio para que llegue ‘Lust for Life’, el nuevo disco de Lana del Rey, y a falta de que pase algo con ‘Love’ o la estupenda canción homónima, algo cada día más improbable, la cantante da nuevas pistas de lo que encontraremos en este álbum.

Entre los colaboradores del disco están Stevie Nicks y Sean Lennon, pero lo que ha decidido poner en el coche en el que viajaba ayer y subir a Instagram es la colaboración con A$AP Rocky y Playboi Carti, de evidentes tintes hip-hop que parecen llevarse a Lana bastante por delante.

Lana del Rey no ha sido muy dada a los “featurings” (A$AP Rocky aparecía en el vídeo de ‘National Anthem’, pero solo actuando), pero esta vez parece haber cambiado radicalmente de idea y ha apostado por presentar una colaboración con The Weeknd como sencillo. ‘Lust for Life’ ha llegado a ser número 38 en Reino Unido y número 64 en Estados Unidos, pero ha desaparecido demasiado rápido de las listas de éxito. Su vídeo, además, no suma más que 20 millones de reproducciones más de una semana después de su estreno.

