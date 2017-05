Lana del Rey estrena la balada ‘Cherry’ en vivo

‘Lust for Life’, el nuevo álbum de Lana del Rey, no tiene aún una fecha de publicación confirmada aunque, si hacemos caso de la tienda online alemana JPC, podría ver la luz el día 21 de julio. Con la fresca. Hasta entonces (dos largos meses nos separan, justo desde hoy), posiblemente aún veamos y escuchemos algunas novedades más del disco que fue presentado meses atrás con ‘Love’ y, hace pocas semanas, refrendado con el tema que da título al disco, un tema colaborativo con The Weeknd.

En tanto esperamos que llegue el vídeo oficial para esta canción en las próximas horas (ha sido avanzado ya con un teaser), Lana ha ofrecido una nueva presentación en vivo, esta vez en el festival organizado por la emisora californiana de radio KROQ. Además de la adaptación al directo de ese single, acompañada no por Abel Tesfaye pero sí por su banda y dos coristas / bailarinas, Lana también ha mostrado un tema inédito que, imaginamos, estará incluido en ‘Lust for Life’. Se titula ‘Cherry’ y es una balada retro, bien dramática.

Y ‘Cherry’ no es la única canción nueva de Lana del Rey que escuchamos esta semana: hace pocos días lanzaba ‘Coachella – Woodstock on My Mind’, aquella canción por la paz en el mundo que improvisó en un bosque al salir de la última edición de este festival, al que acudía en esta ocasión como espectadora.