‘Lust for Life’, el disco de Lana del Rey, no llegará tan pronto como creías

Lana del Rey sigue anunciando los detalles de su nuevo álbum, que sucede a ‘Honeymoon‘. Poco a poco hemos ido averiguando cómo sonaban los singles, de momento ‘Love‘ y ‘Lust for Life‘, hemos conocido una canción más dedicada a Coachella (‘Coachella – Woodstock In My Mind‘), y hemos descubierto la portada y el nombre del álbum, también ‘Lust for Life’. Queda por ser desvelado el tracklist del largo, pero al menos desde hoy conocemos al fin la fecha de edición, a través de un escueto tuit de Lana: el álbum saldrá el próximo 21 de julio, por lo que no será tan inminente como algunos creían.

El nuevo álbum de Lana del Rey contará con la colaboración de Stevie Nicks de Fleetwood Mac en ‘Beautiful People, Beautiful Problems’, estará más influido por las Shangri-Las y por el primer material de Joan Baez y en él se percibirá un pequeño reflejo del clima social de los últimos tiempos. Otros títulos que la Wikipedia da por seguros con sus citas correspondientes son ’13 Beaches’, ‘Cherry’, ‘God Bless America’, ‘Tomorrow Never Came’ con Sean Lennon y ‘Yosemite’.

De momento, ni la colaboración con The Weeknd ha devuelvo a Lana del Rey el merecido éxito comercial que se la ha venido escapando desde los 6 millones de copias vendidos por ‘Born to Die’. Su último single ‘Lust for Life’ no está en el top 100 de Reino Unido ni en el de Estados Unidos y solo sube al puesto 159 global de Spotify tras el estreno de su videoclip. Eso sí, ‘Born to Die’, el disco, continúa en el puesto 168 del Billboard 200 tras 276 semanas de permanencia (!!!).