Stevie Nicks dijo no a Fleetwood Mac, pero dio el sí a Lana del Rey

La pasada semana conocíamos que Lindsey Buckingham y Christine McVie anunciaban la próxima edición de un nuevo disco a dúo, titulado con sus nombres propios, que se gestó ante la negativa de Stevie Nicks de grabar un nuevo disco de Fleetwood Mac, al menos en estos momentos. Sin embargo, a quien parece que Stevie no ha dicho que no ha sido a Lana del Rey.

Según informa Pitchfork, aunque sin especificar exactamente su fuente, la autora de ‘Edge of Seventeen’ participa en una de las canciones de ‘Lust for Life’, el nuevo disco de Lana del Rey que verá la luz “pronto”, en algún momento de las próximas semanas. No hay información sobre cuál será su papel, aunque esperamos que se trate de un dueto, ni el título de la canción.

Esos detalles no están entre los que Courtney Love sonsacó a Lana en una reciente entrevista, en la que sí confirmó que su álbum también contiene una colaboración con Sean Ono Lennon llamada ‘Tomorrow Never Came’ y que el productor Max Martin también ha estado involucrado, entre otras curiosidades. Otro que ha colaborado en este disco es The Weeknd, que co-escribe y canta el tema que da título al disco, lanzado la pasada semana. Una balada sexy que en general ha contado con la aprobación de nuestra redacción, aunque con algún que otro pero.