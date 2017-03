Lana Del Rey anuncia nuevo disco, ‘Lust for Life’

Lana Del Rey ha confirmado en redes sociales el título de su nuevo disco, ‘Lust for Life’. Sí, como el histórico álbum de Iggy Pop. Dice que sale “pronto”. ‘Lust for Life’ es además el título de la canción que Del Rey acaba de registrar en ASCAP y que incluye a The Weeknd como compositor.

Del Rey ha compartido un vídeo promocional anunciado el álbum en el que aparece vestida de negro e interpretando a una especie de bruja futurista que vive en medio de la H de Hollywood. En la narración que acompaña el vídeo, Del Rey habla de que el “periodo turbulento” en el que se encuentra sumido el mundo actualmente le ha hecho reflexionar sobre cuál ha de ser su contribución en el mundo.

Por cierto, Iggy Pop es fan de Lana Del Rey, como confesaba en una entrevista con NYLON de 2014. De ella, Pop elogiaba su capacidad de mantener la popularidad entre sus seguidores sin salir constantemente en los medios. “Lana es bastante buena”, decía. “Me he dado cuenta de que se comunica con mucha gente a través de su música y de sus vídeos pero que no la ves por ahí hablando mucho, y eso está muy bien, es inteligente”.

El primer sencillo de ‘Lust for Life’ es ‘Love’, que ha generado críticas mayormente positivas entre crítica y público. Su bonito videoclip de inspiración espacial se estrenaba poco después. Y poco después, también, se filtraba la maqueta de otro posible tema de este nuevo álbum, ‘Best American Record’.

Por cierto, Lana ya ha ejercido de bruja en el pasado… para luchar contra Donald Trump.

‘Lust for Life’ sucederá a ‘Honeymoon‘, publicado en 2015.

Recientemente, a Lana la hemos visto también, aunque convertida en Barbie maléfica, en el último vídeo de Celica XX.