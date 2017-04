Fleetwood Mac tendrán que esperar: Lindsey Buckingham y Christine McVie anuncian disco a dúo

Aunque en los últimos meses se ha hablado en varias ocasiones de un nuevo álbum de Fleetwood Mac, lo cierto es que parece que el sucesor de ‘Say You Will’ (2003) tendrá que seguir esperando. Porque esta semana Lindsey Buckingham, guitarrista y voz, y Christine McVie, voz solista, han anunciado la próxima publicación de su primer disco como dúo. Algo que ya habían insinuado anteriormente, ante la negativa de Stevie Nicks de volver a la banda que les hizo famosos, por el momento.

‘Lindsey Buckingham/Christine McVie’ es como, en un alarde de ingenio, lo han titulado. Se publicará el día 9 de junio y contendrá 10 nuevas canciones compuestas a medias por ambos, que retomaron su relación artística cuando McVie se reincorporó a la mítica banda en 2014. “Estuvimos explorando un proceso creativo, y la identidad del proyecto tomó vida orgánicamente”, dice Buckingham. “Se sintió que estaba destinado a ser un álbum a dúo. Nos dimos cuenta y nos decíamos “¿por qué hemos tardado tanto [en darnos cuenta]?”.

Su primer adelanto, estrenado hoy, es ‘In My World’, una canción que, por otra parte, cabría perfectamente en el repertorio de Fleetwod Mac. Lindsey y Christine presentarán este disco en diversas fechas en Estados Unidos, aunque las ya anunciadas de Fleetwood Mac se mantienen. Los Mac, por cierto, han visto como sus álbumes más míticos se han reeditado en los últimos meses. El último de ellos, el clásico (que nunca lo fue) ‘Tango in the Night‘.

Tracklist:

1. “Sleeping Around The Corner”

2. “Feel About You”

3. “In My World”

4. “Red Sun”

5. “Love Is Here To Stay”

6. “Too Far Gone”

7. “Lay Down For Free”

8. “Game Of Pretend”

9. “On With The Show”

10. “Carnival Begin”