Lana del Rey y A$AP Rocky lanzan no uno sino dos temas juntos esta semana

La espera por ‘Lust for Life’, el cuarto disco de estudio de Lana del Rey, está resultando eterna, casi agónica, pero si es cierta la fecha del 21 de julio, ya no queda nada. Quizá por eso Lana se ha apresurado a anunciar que su traída y llevada con colaboración con el rapero A$AP Rocky, en principio titulada ‘Summer Bummer’ (aunque a estas alturas no está confirmado el tracklist final del álbum), verá la luz esta semana.

Concretamente, el miércoles 12 de julio, a través de las emisoras Beats 1 de Apple y la británica BBC Radio 1, como la propia artista confirma en uno de esos vídeos de Instagram que se ha acostumbrado a usar para mostrar retazos de su nueva música y en el que canta claramante las palabras ‘Summer Bummer’. Sin embargo, la sorpresa llega cuando Lana dice que ese día aparecerán no una sino dos canciones junto al MC. ¿Tendrá ‘Lust For Life’ dos colaboraciones con el miembro de A$AP Mob y no una como se pensaba? ¿O será que Lana le devuelve el favor y colabora en un nuevo single de Rocky, que también está calentando motores de cara al sucesor de ‘At.Long.Last.A$AP’?

Lana del Rey y A$AP Rocky son amigos desde los tiempos de ‘Born To Die’, el exitoso debut de Lana en el que se incluía ‘National Anthem’. Su imborrable clip oficial estaba protagonizado por el rapero como un John F. Kennedy negro y Lana era su Primera Dama. Sin embargo, estas serían sus primeras colaboraciones oficiales juntos, en tanto que la filtrada ‘Ridin´’ nunca llegó a editarse oficialmente.