Liam Gallagher abandona su concierto en Lollapalooza tras 4 canciones

Lollapalooza Chicago tuvo que cancelar anoche varios de sus conciertos debido al temporal, entre ellos el de Lorde, que ha comentado jocosamente en Twitter el asunto haciendo referencia al “melodrama” (título de su último disco). Pero antes de eso, quien suspendió el concierto a la mitad por cuenta propia y sin que tuviera nada que ver con el temporal, fue Liam Gallagher, que continúa presentando las canciones del álbum que lanza el próximo 6 de octubre, ‘As You Were’.

El artista actuó hace poco en el Festival de Benicàssim y lo hará próximamente en Dcode, pero el set de Lollapalooza no pudo terminarlo. Sin mediar explicación, cuando quedaba bastante para que acabase, abandonó el escenario. Según los usuarios de Setlist.fm, solo llegó a interpretar 4 canciones, 2 de Oasis, con las que suele abrir su set, y 2 propias, entre ellas el single ‘Wall of Glass’ y una ‘Greedy Soul’ que, como muestran los vídeos, se parece bastante a ‘Supersonic’ y no pudo terminar. Después, la nada. Únicamente en Twitter fue capaz de disculparse después, haciendo referencia a un problema de voz.

“Lo siento por la gente que vino a Lollapalooza pero tuve un concierto muy duro anoche que jodió mi voz. Estoy destrozado”, fueron las palabras que escribió en la citada red social para disculparse.

Sorry to the people who turned up for the gig in Chicago lollapalooza had a difficult gig last night which fucked my voice. I'm gutted LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 3, 2017