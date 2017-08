Liam Gallagher persigue su propio ‘Don’t Look Back In Anger’ en ‘For What It’s Worth’

Se acerca la fecha de publicación de ‘As We Were’, el primer disco totalmente en solitario de Liam Gallagher tras la ruptura de Oasis y la aventura de Beady Eye –disco que, por cierto, presenta el 9 de septiembre en Madrid–. Hoy, tras haber presentado un tema tan forzadamente Oasis como ‘Wall of Glass’ y otro algo más sorprendente como ‘Chinatown’, muestra el tercer adelanto de este álbum que llega a las tiendas el día 6 de octubre.

La canción se titula ‘For What It’s Worth’ y es, a todas luces, un intento de dar con un himno dulce a la altura de ‘Don’t Look Back In Anger’, con sus ecos Beatles-Kinks (aunque por un momento parece que se va a arrancar por ‘Sowing The Seeds of Love’ de Tears For Fears). También su letra tiene a su vez un afán pacifista, aunque su explicación no tiene precio: “Obviamente he cometido un montón de errores. Así es la vida. Creo que [esta canción] es una apología para quién sea. He mosqueado a mucha gente. Pero tampoco voy a escribir una canción para cada uno de ellos. Aquí va una. Aceptado de una puta vez y a seguir adelante”, ha dicho a Noisey.

Un tono macarra empleado en su estrategia promocional que, por impertinente que sea, resulta de lo más eficaz. Días después de su hilarante confusión con el nombre de A$AP Rocky, en esta entrevista con Noisey Liam vuelve a dar titulares al criticar el nuevo disco de Jay-Z, ‘4:44’ –“eso debería quedar para la puta silla de tu puto psiquiatra, ¿no?”, ha dicho sobre ese disco en el que el rapero habla sobre su crisis matrimonial con Beyoncé–, volver a dar un revolcón a su hermano Noel –le llama “jodido acosador” y “traidor de la clase trabajadora”–. Aunque, una vez más, logra ser hilarante al opinar de algo como la natación: “que le jodan al mar. No me va nada eso”.