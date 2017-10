Noel Gallagher ensombrece el debut de Liam lanzando la surfera y sucia ‘Holy Mountain’

Como ya sabíamos, Noel Gallagher parece querer aplicar un correctivo al estilo de Taylor Swift VS Katy Perry a su hermano Liam. Un par de días después de que este último haya lanzado su primer disco en solitario, ‘As You Were’, Noel lanza ‘Holy Mountain’, primer single de su ya anunciado nuevo disco ‘Who Built The Moon?’, que verá la luz el día 24 de noviembre.

Escuchando ‘Holy Mountain’ entendemos lo que quería decir el compositor principal de Oasis cuando decía que su nuevo disco con los High Flying Birds sería más electrónico y sorprendente. Ambos adjetivos encajan en esta canción que comienza sonando a los Primal Scream más atronadores, con unos saxos bien saturados como protagonistas, y luego adquiere tintes surf on unos coros muy Beach Boys. La produce, como el resto del álbum, David Holmes, muy reconocido por su carrera en solitario.

Noel ensombrece así el debut de Liam que, por ejemplo, eludía hablar de su hermano en una entrevista con El País publicada este pasado fin de semana. En cambio Noel no lo hace: en las últimas horas han tenido relevancia unas declaraciones suyas en las que decía en una entrevista a The Sunday Times y “totalmente en serio” que su hermano necesita ser tratado por un psiquiatra. Su guerra, con ambos girando y pugnando por actuar en los festivales del año que viene, está lejos de calmarse.