Liam Gallagher, muy crecidito en El País: “Bono será mi telonero, tío”

Hoy el diario El País ofrece una entretenida entrevista realizada por el periodista musical Fernando Navarro con Liam Gallagher, momentos antes de que este saliera a actuar semanas atrás en el festival DCode 2017, en Madrid. En ella, por supuesto hace gala de su divertida fama de bocachancla y entrega algunos titulares sonoros, como el que se refiere a su animadversión por U2, con los que recientemente actuó su hermano Noel como telonero: “¿Yo de telonero de U2? Nooooo… ¡Ni de coña! U2 serán mis teloneros. Bono será mi telonero, tío”.

Y es que otra de las poses que muestra Liam en esta entrevista es la de andar sobradísimo, como la que ocupa el titular que ha elegido el grupo Prisa: “Soy el músico más importante de Inglaterra”. Casi ná. Claro que tampoco es mucho decir, a tenor de lo que él mismo dice antes: “La música inglesa hoy en día es jodidamente aburrida. A todas esas bandas les falta pasión. Sex Pistols. Ellos tenían pasión”, sentencia.

Sin embargo, Navarro también desmonta algún mito sobre el que fuera vocalista de Oasis: le presenta como un tipo cercano y natural, educado y atento. Incluso se ofrece a prepararle un café al periodista. Tampoco logra sacarle ninguna declaración altisonante –quizá está escarmentado por conseguir un efecto contrario al que busca– sobre su hermano Noel. “No pienso en mi hermano. No voy a hablar de él ni de sus discos. Nada. Esta entrevista la estoy haciendo yo”.

Esta entrevista coincide con la publicación, el pasado viernes 6 de octubre, de ‘As You Were’, el primer disco firmado en solitario por Liam Gallagher como tal. Ya se han publicado las primeras críticas y el primer palo, que quizá era de esperar, le llega de Pitchfork, que ha puntuado el disco con un 4,9 y dice de él que “nunca te convence de su razón para existir”. En las próximas horas, publicaremos nuestra crítica del álbum.