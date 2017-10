La canción del día: ‘Anywhere’ de Rita Ora demuestra que nunca es tarde si el “pop drop” es bueno

Rita Ora está que lo tira. Su tema con Avicii, ‘Lonely Together’, está siendo un gran éxito en Reino Unido (ahora mismo es top 4), y su otro single reciente en solitario, ‘Your Song’, aunque sobre todo ha sonado en las islas, donde ha sido top 7, ha sido un éxito rotundo en streaming (en Spotify supera las 217 millones de reproducciones). Por suerte, además nos encontramos ante dos buenas composiciones, a la moda EDM y tropical actual, pero melódicas y elegantes, a las que ahora se suma ‘Anywhere’.

‘Anywhere’ llega tarde no, lo siguiente a la fórmula tropical con estribillo “pop drop”, esto es, el típico estribillo-subidón con voces distorsionadas en lugar de letra, empleado en canciones recientes de Justin Bieber, The Chainsmokers, Major Lazer o Kygo. De hecho, por sonido ‘Anywhere’ no anda tan lejos de ‘It Ain’t Me’ de Kygo con Selena Gomez. Pero aunque llegue tarde, Ora demuestra con ‘Anywhere’ que nunca es tarde si el “pop drop” es bueno -y este lo es-, sobre todo si viene acompañado de una melodía tan bonita y tan bien interpretada como la de ‘Anywhere’.

Por supuesto, ‘Anywhere’ nos habla de un amor tan fuerte y sincero que Ora sería capaz de entregarlo “en cualquier parte”. El cliché romántico en el pop por excelencia que se expresa en un mensaje tan típico como “podría ir a cualquier parte contigo, a algún lugar donde nadie conozca nuestros nombres, y donde encontraremos el inicio de algo nuevo”. Gracias a su bonita melodía y al empuje y a la enjundia de su estribillo instrumental, ‘Anywhere’ expresa fielmente la euforia de este sentimiento.