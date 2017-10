Un palacio y coches de hielo para el vídeo de ‘Faking It’ de Calvin Harris con Kehlani y Lil Yachty

Calvin Harris presenta videoclip para ‘Faking It’, el nuevo single de su disco ‘Funk Wav Bounces Vol. 1‘, que cantan Kehlani y el rapero Lil Yachty. Se nota que estamos a octubre y que ya no es verano porque Harris no ha apostado por la canción más veraniega de su disco precisamente y al vídeo, si algo no le falta, es hielo por todas partes, pues presenta a sus intérpretes cantando la canción en un palacio de hielo o en tronos y coches de hielo, como el que ilustra este post, según Harris un “McLaren F1”.

Harris ha conseguido con su último disco, sin embargo, acompañarnos durante todo el verano a través de sus mayores éxitos, entre los que se cuentan ‘Slide’ con Calvin Harris y Migos, ‘Rollin’ con Future y Khalid, ‘Hearstroke’ con Ariana Grande, Pharrell Williams y Young Thug y por supuesto ‘Feels’ con Katy Perry y el propio Pharrell Williams, que lograba el número uno en las islas británicas el pasado mes de agosto, destronando nada menos que a ‘Despacito’.

Por ahora, ‘Faking It’, una canción de ligera inspiración Atlanta bass, aunque mucho menos bailable y más melancólica, no ha conseguido entrar por ahora en ninguna lista de éxitos, tras ser anunciada como nuevo single el pasado 17 de octubre. Eso sí, es la décima canción de Calvin Harris más escuchada en Spotify en estos momentos.