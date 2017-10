Estrenamos ‘Más Movimientos’, el nuevo disco de Modelo de Respuesta Polar

Modelo de Respuesta Polar publican mañana viernes 27 de octubre su nuevo disco, ‘Más movimientos’, que sucede a discos tan notables como ‘Dos amigos‘ o ‘El cariño‘. Pero hoy te lo traemos en exclusiva en JENESAISPOP.

El disco venía presentado por un single ya conocido llamado ‘Siempre’, y se plantea como un álbum que “habla de viajes, de conciertos, de planificar a medio plazo, de disfrutar del presente”. Como dice la nota de prensa, “‘Más movimientos’ es energía pero también es reflexión, descanso y disfrute. Es una forma de expresarse con rabia pero también es una forma de abrir los ojos y apreciar lo que nos rodea (…) Canciones donde las cuidadas letras lo mismo te pueden teletransportar del momento presente a la adolescencia, plantearte el incierto futuro y, sobre todo, suponen un aprendizaje del presente”.

Aunque la música de la banda de Borja Mompó es de crecerse a fuego lento, entre las primeras favoritas de ‘Más movimientos’ podemos destacar ya la costumbrista ‘Sábado’, la balada ‘No me falles’, las instantáneas ‘Revivir’ y ‘Planes’ y, en el final del disco, el contraste entre el intimismo de ‘Dejar ir’ con la despedida furiosa de ‘Tu canción’, curiosamente una de las canciones más rockeras y enérgicas del largo. Temas que pueden interesar a los seguidores de Antonio Vega, Los Planetas más pop o The New Pornographers.

Modelo de Respuesta Polar han anunciado una larga gira que les llevará el 20 de enero a Valencia, el 26 de enero a León, el 27 de enero en Oviedo, el 28 de enero a Miranda del Ebro, el 16 de febrero a Córdoba, el 17 de febrero a Sevilla, el 23 de febrero a Málaga, el 24 de febrero a Granada, el 3 de marzo a Coruña, el 3 de marzo a Santiago, el 8 de marzo a Madrid, el 9 de marzo a Donosti, el 10 de marzo a Huesca, el 16 de marzo a Cádiz, el 17 de marzo a Badajoz y el 24 de marzo a Palma.