5 incógnitas de 2017 que no se terminan de resolver y un bonus track

Los singles de MGMT y Franz Ferdinand anticipan discos que escucharemos ya en 2018. ¿Qué significa eso? Que desde ya, muchas de las nuevas canciones que conozcamos presentarán lanzamientos que no se editarán este año. Empieza a estar el pescao vendido. Pocos artistas se atreverán ya a competir con los grandes lanzamientos de Sam Smith y Maroon 5 (3 de noviembre), Taylor Swift (10 de noviembre), Noel Gallagher (24 de noviembre), U2 (1 de diciembre) o en España Vetusta Morla (10 de noviembre) y Pablo Alborán (17 de noviembre). ¿Qué pasará con todos esos discos de los que de una u otra forma hemos oído hablar durante los últimos meses o incluso años?

¿Será Eminem el verdadero rey de la Navidad?

A menos que consideremos el disco de Morrissey o el navideño de Sia un macrolanzamiento internacional, hay una fecha bastante libre en el mercado para organizar uno: el 17 de noviembre. No sabemos si acobardados porque el día 10 sale ‘Reputation’ y sus ventas se prevén tan monstruosas como para ser número 1 dos o más semanas, no hay ningún lanzamiento enorme programado para la semana justo antes del Black Friday. Desde el mes pasado se rumorea que Eminem sacará disco este día, pero no acaba de concretarse ni después de sus apariciones públicas ni de teasers que están ejerciendo de posibles pistas.

Look what arrived at the Shady offices today! @Yelawolf TRIAL BY FIRE comes out this Friday 10/27! #cdbaby Una publicación compartida de Paul Rosenberg (@rosenberg) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 1:26 PDT

¿Escucharemos algo este año de Justin Timberlake?

Otro que podría sacar disco un 17 de noviembre es Justin Timberlake, que ha sido confirmado para la Super Bowl. Justin ya había dicho que su álbum saldría cuando estuviera listo, pero seguimos desconociendo si ese momento ha llegado. Timberlake tiene dos caminos: el de anunciar disco y gira ya en febrero coincidiendo con la Super Bowl o el de reforzar un álbum que pueda sacar ahora más adelante, como fue la estrategia en 2017 de Lady Gaga.



¿Dónde ubicar estos discos menores?

Una larga lista de artistas ha dado señales de vida durante 2017, pero no ha concretado aún un larga duración. Hemos dado un poco por perdida a Sky Ferreira, pero hay artistas que se han apuntado algún que otro tanto comercial este año y aún no han anunciado disco. Serían Clean Bandit, Charli XCX, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Zayn… Gente que no aspira a vender 3 millones de copias pero sí se enfrenta a una dura disyuntiva: competir con las complicadas listas navideñas con el peligro de pasar totalmente desapercibido, o tener que comenzar de cero otra campaña en 2018 con un nuevo single. Nada se sabe tampoco de Lily Allen y, ojo, ‘Utopia’ de Björk sigue a día de hoy sin fechar. Hay rumores que apuntan al 24 de noviembre, pero no tenemos tracklist ni confirmación.



¿Será verdad que no hay disco de Nicki Minaj?

Nicki Minaj ha sacado este año colaboraciones no como para un disco, sino para dos, entre otros muchos un hit con Jason Derulo y hasta 3 sencillos en solitario. Y sin embargo, el sucesor de ‘The Pinkprint’ (2014) sigue sin anunciarse. Vale que el formato disco hay quien dice que está pasado de moda, ¿pero no canceló un docu-reality para centrarse en su carrera musical? ¿Nos preparamos para un 2018 también con single quincenal de Nicki Minaj? Por cierto, no se sabe mucho más del largo de Jason Derulo, llamado ‘777’… ¿pero editado en año terminado en 8?



¿Habrá disco sorpresa en Navidad?

Tras Beyoncé, son muchos los artistas que han querido joder las listas del año a la prensa musical publicando publicar discos a mediados de diciembre: D’Angelo, Run the Jewels… esto es 2017, la gente no se desconecta del móvil ni en Nochebuena y la pregunta es quién se animará a hacerlo este año. Kanye West lleva tiempo grabando, pero quien está en una posición comercial envidiable para sacar números estratosféricos de los regalos de Navidad es Post Malone, que está arrasando con ‘rockstar’ tras su disco ‘Stoney‘. ¿Cuántos meses se lleva anunciando su sucesor “para este mismo 2017”?



El caso La Casa Azul

Nada que añadir a esta no tan reciente tira cómica de Oli + Glu. Ni siquiera esas dos palabras, Operación Triunfo. La tira sigue 100% vigente.