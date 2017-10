La canción del día: Franz Ferdinand sorprenden con su nuevo single ‘Always Ascending’

Franz Ferdinand han actuado repetidamente este año en nuestro país interpretando casi media decena de canciones nuevas para un hipotético disco que no terminaba de llegar. Hasta ahora.

Hoy se estrena al fin el primer adelanto del nuevo álbum, llamado como el disco, ‘Always Ascending’, y que no llegará -eso sí- hasta el 9 de febrero del año que viene. Se trata de una sorprendente canción que ya habían estrenado en vivo pero por supuesto reluce más en estudio: comienza tranquila, al piano, para después entregarse a las pistas de baile (truco ya usado en otras partes de su discografía) y a las sonoridades de los años 70. Siempre les han gustado Talking Heads pero además ahora notamos que han trabajado con Sparks y que quizá les hubiera gustado hacerlo con Queen e incluso Giorgio Moroder.

Os dejamos con el tracklist del álbum nuevo, que incluye otras canciones ya tocadas este año en vivo como ‘Lazy Boy’ y ‘Huck and Jim’ y os recordamos que Franz Ferdinand actúan este viernes 27 de octubre en Murcia y el sábado 28 en BIME Live, por donde este finde también pasarán Royal Blood, Metronomy, Orbital, Ride, Bill Callahan, The Prodigy, Vitalic, Exquirla o Pablo und Destruktion. Franz Ferdinand también actuarán el 17 de marzo en La Riviera, Madrid.

Always Ascending:

01 Always Ascending

02 Lazy Boy

03 Paper Cages

04 Finally

05 The Academy Award

06 Lois Lane

07 Huck and Jim

08 Glimpse of Love

09 Feel the Love Go

10 Slow Don’t Kill Me Slow