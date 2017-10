El videoclip más visto en España es un beef de Kaydy Cain a C. Tangana, ‘Perdedores del barrio’

El vídeo más visto del día en España no es de Taylor Swift ni de Camila Cabello, aunque ambas aparecen entre el privilegiado top de Youtube. Sin embargo, quien tiene el videoclip más visto del momento en nuestro país es Kaydy Cain de PXXR GVNG/Los Santos. Es exactamente el número 4 en Youtube España, sin nada musical por encima.

No contento con aparecer en las listas de streaming con su último disco ‘Calle Amor’, Kaydy Cain ha ideado un videoclip como “beef” para quien precisamente es número 1 en las listas de streaming del país: C. Tangana con su álbum ‘Ídolo’. La letra se refiere a él claramente cuando se pregunta “¿Ídolo de quién, por cuánto y cómo?”, se burla de su fichaje con Sony y sentencia: “Yo sé que te fijas en cómo cago y cómo como” o “Te deseo lo mejor, yo no te voy a maldecir / Porque todo lo que haces lo aprendiste de mí”.

También se refiere muy nítidamente a la canción de C. Tangana ‘No te pegas’, en la que este mandaba al resto de traperos al underground (“tos pa dentro otra vez”). Kaydy Cain indica: “Que estés pegao’ no importa si te crías donde yo me crío / En las calles hace frío y, cuando mueras no te abrigará ese abrigo”, y de hecho se refiere varias veces a su origen callejero en contraste con el origen acomodado de C. Tangana (algo que por otro lado este nunca ha negado, afirmando que él no hacía trap sino pop). Finalmente Kaydy Cain insinúa que Puchito ha copiado los ritmos reggaetón de La Mafia del Amor, el que fuera grupo reggaetonero de PXXR GVNG. Este tema es, precisamente, de corte reggaetón y su letra completa, ya en parte comentada por usuarios (un alivio la aclaración sobre “Maté a uno como tú ya hace unos años”), aparece en Genius.

C. Tangana, que esta semana promociona el vídeo de ‘Caballo ganador’, al menos de momento no ha usado sus redes para contestar, a menos que alguien interprete el último tuit de esta tarde en el que celebra su número 1 en España como una respuesta.